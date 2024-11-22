Vivo Merakla Beklenen Yeni Vivo S20 Serisinin Çıkış Tarihini Açıkladı

Akıllı telefon dünyasında uygun fiyatlı ve güçlü özelliklere sahip modelleriyle tanınan Vivo, ürün yelpazesine yeni bir seriyi daha eklemek üzere. Şirket, merakla beklenen yeni Vivo S20 ve S20 Pro modellerinin tanıtım tarihi paylaştığı yeni bir videoyla duyurdu. Detaylar haberde.

Vivo S20 Serisi 28 Kasım'da Tanıtılacak

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, kısa bir süre önce sosyal medya hesaplarından yeni bir video yayınladı. Şirket, paylaştığı bir video ile birlilkte bir süredir gündeme gelen yeni S20 ve S20 Pro modellerinin tanıtım tarihini resmi olarak duyurdu. Buna göre yeni Vivo S20 serisi, 28 Kasım tarihinde görücüye çıkacak.

İlk olarak anavatanı Çin'de satışa sunulacak cihazlar, ilerleyen süreçte Vivo V50 ve V50 Pro isimleriyle küresel pazarda satışa sunulacağı söyleniyor. Bununla birlikte paylaşılan videoda yeni telefonların modern bir tasarımla ve dikkat çeken renk seçenekleriyle birlikte piyasaya sürüleceği görülüyor.

Yeni serinin Pro modeli, özel olarak periskop telefoto kameraya sahip olacak. 6.500 mAh batarya ila birlikte gelecek telefonlar, 6.5 inç ekran boyutuna ve 180 gram ağırlığa ev sahipliği yapacak. Serinin ana modeli Vivo S20, Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisini kullanırken, S20 Pro MediaTek Dimensity 9300+ yonga setinden güç alacak. kullanacak. Yeni cihazların diğer teknik özellikleri ve fiyatını 28 Kasım'da öğreneceğiz.

Vivo S20 serisi tanıtım videosu:

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