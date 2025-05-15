Henüz Tanıtılmayan vivo S30 Pro Mini'nin Kutu Açılışı Yapıldı (Video)

Geçtiğimiz günlerde vivo S30 serisinin özellikleri ortaya çıkmıştı. Bu kez ise henüz tanıtılmayan vivo S30 Pro Mini modelinin kutu açılış videosu yayınlandı. Bununla birlikte telefonun tasarımı ve bazı özellikleri belli oldu.

vivo S30 Pro Mini'nin Kutu Açılış Videosu Paylaşıldı

Sparrows News isimli bir YouTube kanalı üzerinden henüz duyurulmamış vivo S30 Pro Mini modelinin kutu açma videosu paylaşıldı. Bu video, telefonun nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne seriyor.

Videoya göre telefon pembe ve sarı olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelecek. Kutudan telefonun yanı sıra şarj cihazı, USB kablosu, SIM kart iğnesi ve telefonun rengiyle uyumlu kılıf çıkıyor.

Kutu açma videosunda telefonun 6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı ve 6.500 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geleceği belirtildi. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü Dimensity 9400e işlemcisinden alacak.

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan bu işlemci bir adet 3.4GHz Cortex-X4, üç adet 2.85GHz Cortex-X4, ve dört adet 2.0GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefonun ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği söyleniyor.