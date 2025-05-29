6500 mAh Bataryalı vivo S30 Pro Mini Tanıtıldı! İşlemcisi Çok Güçlü

vivo, uzun süredir merakla beklenen S30 Pro Mini modelini tanıttı. Tanıtımla birlikte S30 Pro Mini'nin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon devasa batarya kapasitesi, çok güçlü işlemci, yüksek şarj hızı ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo S30 Pro Mini Özellikleri

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip S30 Pro Mini, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1216 x 2640 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 186 gram ağırlığındaki telefon 150,83 x 71,76 x 7,99 boyutlarında.

Telefon gücünü Dimensity 9300+ işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

S30 Pro Mini modeli 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB UFS 3.1 depolama seçenekleri bulunuyor. 6.500 mAh batarya kapasitesines ahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram değerine sahip Sony IMX921 ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 mgapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram değerine sahip IMX882 telefoto kamera bulunuyor.

Telefonun ön yüzeyinde f/2.0 diyafram değerine sahip 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon, IP68/IP69 sertifikaları sayesinde suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor.

vivo S30 Pro Mini Fiyatı