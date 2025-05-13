Fiyat Performans Canavarı vivo S30 Serisinin Özellikleri Sızdırıldı

Çok yakında tanıtılması beklenen vivo S30 serisine dair önemli bir gelişme yaşandı. S30 ve S30 Pro mini isimli akıllı telefonların özellikleri ve tasarımları ortaya çıktı. Yeni telefonlar devasa batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

vivo S30 Serisinin Özellikleri Nasıl Olacak?

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo S30, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Geçtiğimiz yıl tanıtılan vivo S20'nin 6,67 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1260 x 2800 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

S30 modelinde sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 4 bulunacak. vivo S20'de Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisi tercih edilmişti. 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip vivo S30 modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX882 periskop kameranın yer alacağı öne sürüldü.

6,31 inç ekran büyüklüğüne sahip vivo S30 Pro Mini, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Gücünü Snapragon 9400e işlemcisinden alacak telefonda 6.500 mAh batarya kapaistesi bulunacak.

S30 Pro Mini modelinde 50 megapiksel çözünürlüğünde IMX882 periskop kamera yer alacak. Telefonların metal çerçeve ile birlikte geleceği iddia edildi. Konuya dair henüz resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.

vivo S30 Serisi Tanıtım Tarihi

vivo S30 ve S30 Pro Mini modellerinin mayıs ayının son haftasında tanıtılması bekleniyor.