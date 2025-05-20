Xiaomi 15S Pro Performans Testinde! Bu İşlemciyi Kimse Beklemiyordu

Geçtiğimiz yılın ekim ayında Xiaomi 15 serisini tanıtan Xiaomi, serinin yeni telefonunu duyurmaya hazırlanıyor. Xiaomi 15S Pro isimli yeni telefon Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla birlikte telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

Xiaomi 15S Pro Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

25042PN24C model numarasına sahip olan Xiaomi 15S Pro modeli tek çekirdek testinde 3 bin 119 puan, çoklu çekirdek testinde ise 9 bin 673 puan alarak önemli bir başarının altına imza attı. Geekbench testinde telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı.

Telefon gücünü Xiaomi'nin Xring O1 işlemcisinden alacak. Mayıs ayının sonlarına doğru tanıtılması beklenen bu işlemci, Geekbench testinin sonuçlarına göre toplamda 10 adet çekirdek içerecek.

15S Pro modeli Android 15 tabanlı HyperOS ile birlikte gelecek. Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Xiaomi 15S Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 15S Pro modelinin 22 Mayıs tarihinde tanıtılacağı söyleniyor. Bu etkinlikte 15S Pro'nun yanı sıra Pad 7 Ultra isimli tabelt ve YU7 isimli SUV otomobilin de yer alması bekleniyor.