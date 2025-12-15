Uygun Fiyata 16 GB RAM'li Telefon: vivo S50 Tanıtıldı!

vivo, büyük bir merakla beklenen vivo S50'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Kamera özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayan yeni telefon, dev batarya, yüksek hızlı şarj desteği ve çok daha fazlası ile beraber geliyor. Cihaz, tüm bu özelliklerin yanı sıra tasarımıyla da oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

vivo S50 Özellikleri

Ekran : 6.59 inç AMOLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı)

: 6.59 inç AMOLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı) İşlemci : Snapdragon 8s Gen 3

: Snapdragon 8s Gen 3 RAM : 12 GB / 16 GB (LPDDR5X)

: 12 GB / 16 GB (LPDDR5X) Depolama : 256 GB / 512 GB (UFS 4.1)

: 256 GB / 512 GB (UFS 4.1) Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 50 MP (3x Periskop Telefoto) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 50 MP (Ana) + 50 MP (3x Periskop Telefoto) + 8 MP (Ultra Geniş) Ön Kamera : 50 MP

: 50 MP Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj Hızı : 90W Hızlı Şarj

: 90W Hızlı Şarj Dayanıklılık : IP68 Sertifikası (Suya ve toza dayanıklı)

: IP68 Sertifikası (Suya ve toza dayanıklı) Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

vivo S50 Pro Mini ile birlikte tanıtılan vivo S50, 6.59 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızının farkı, menüler arasında geçiş yapmak da dahil olmak üzere birçok harekette net bir şekilde görülebiliyor.

Yeni cihaz, gücünü Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.0 GHz Cortex-X4, dört adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve üç adet 2.0 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo s50 Pro Mini'de ise Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisi tercih edildi.

IP68 sertifikasına sahip olan telefon, S50 Pro Mini ile aynı kamera özelliklerine sahip. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde 3x periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

Ekran altı parmak izi okuyucusu ile beraber gelen yeni telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Diğer yandan 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Büyük batarya kapasitesine rağmen cihaz oldukça kısa süre bir süre içinde şarj edilebiliyor. Telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki LPDDR5X RAM seçeneği ile birlikte geliyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB ve 512 GB UFS 4.1 seçenekleri ile karşılıyor.

vivo S50 Fiyatı

vivo S50'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu için 2999 yuan (18 bin 167 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu için 3299 yuan (19 bin 985 TL), 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu için 3399 yuan (20 bin 593 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı sunan versiyonu için 3599 yuan (21 bin 805 TL) fiyat etiketi belirlendi.