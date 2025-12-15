Fiyat Performans Canavarları Geliyor! Görüntüleri Paylaşıldı

Orta segment telefonlar araısna yeni modeller katılmaya hazırlanıyor. Huawei Nova 15 serisinin görüntüleri paylaşıldı. Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra olmak üzere üç farklı modelden oluşan telefon serisi, etkileyici bir tasarıma sahip olacak. Telefonlar, tasarımın yanı sıra özellikleriyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Huawei Nova 15 Serisinin Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Huawei Nova 15 Ultra ve Nova 15 Pro'nun arka yüzeyinde dikdörtgen şeklinde bir kamera modülü bulunacak. Bu modülün üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Bu iki telefon Mor, yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek.

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Huawei Nova 15'in arka yüzeyinde dikey bir kamera modülü konumlanacak. Bu modülün üzerinde kameralar ve LED Flaş yer alacak. Nova 15 de tıpkı serinin diğer modelleri gibi mor, beyaz, siyah ve yeşil renk seçenekleriyle beraber satışa sunulacak. Telefonların ön yüzeyinde ise çok ince bir çerçeve bulunacak.

Huawei'nin çevrim içi mağazasında yer alan bilgilere göre Huawei Nova 15 Ultra 256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunacak. Nova 15 ve Nova 15 Pro'nun depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçeneklerini göreceğiz. Huawei Nova 15 serisinin kaç GB RAM ile geleceği ise henüz belli değil.

Huawei Nova 15'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

6,7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K İşlemci: Kirin 8 serisi

Kirin 8 serisi Ana Kamera: 50 MP

Huawei'nin orta segment telefonu Nova 15 gücünü Kirin 8 serisi işlemciden alacak. Serinin bir önceki modeli olan Huawei Nova 14'te ise Mali-G610 MP4 GPU ve Kirin 8000 işlemcisi bulunuyor. Kirin 8000, bir adet 2.4 GHz, üç adet 2.2 GHz ve dört adet 1.84 GHz olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Huawei Nova 15 Serisinin Tanıtım Tarihi

Orta segmentte konumlanacak Huawei Nova 15 serisi, 22 Aralık tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte Nova 15, Nova 15 Pro ve Nova 15 Ultra'nın tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Çok şık bir tasarıma ve ektileyici ekran özelliklerine sahip olan Huawei Nova 14 serisi, 2025 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.