vivo 16 GB RAM'li Bütçe Dostu Telefon Tanıttı! 120Hz Ekranı Var

vivo S50 Pro Mini tanıtıldı. Şık tasarıma sahip olan yeni amiral gemisinin bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Daha önce sızdırılan özelliklerle birlikte kullanıcıları heyecanlandıran telefon, son derece güçlü bir işlemcinin yanı sıra yüksek batarya kapasitesi, hızlı şarj desteği ve çok daha fazlasını sunuyor.

vivo S50 Pro Mini Özellikleri

Ekran : 6.31 inç AMOLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı)

: 6.31 inç AMOLED (1.5K Çözünürlük, 120Hz Yenileme Hızı) İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 RAM : 16 GB'a kadar (LPDDR5X Ultra)

: 16 GB'a kadar (LPDDR5X Ultra) Depolama : 512 GB'a kadar

: 512 GB'a kadar Arka Kamera : 50 MP (f/1.57, Ana Kamera) + 50 MP (f/2.65, Periskop Telefoto Kamera) + 8 MP (f/2.2 Ultra Geniş Açılı Kamera)

: 50 MP (f/1.57, Ana Kamera) + 50 MP (f/2.65, Periskop Telefoto Kamera) + 8 MP (f/2.2 Ultra Geniş Açılı Kamera) Ön Kamera : 50 MP (f/2.0)

: 50 MP (f/2.0) Batarya : 6.500 mAh

: 6.500 mAh Şarj : 90W Kablolu, 40W Kablosuz Hızlı Şarj

: 90W Kablolu, 40W Kablosuz Hızlı Şarj İşletim Sistemi : Android 16 (OriginOS 6)

: Android 16 (OriginOS 6) Dayanıklılık : IP68 ve IP69 Sertifikaları

: IP68 ve IP69 Sertifikaları Boyut ve Ağırlık : 8.1 mm kalınlık / 192 gram

: 8.1 mm kalınlık / 192 gram Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

vivo S50 Pro Mini, gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Gen 5, iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. vivo S30 Pro Mini'de ise 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9300+ işlemcisi tercih edilmişti.

Telefon, 6.31 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü ile birlikte geliyor. vivo S30 Pro Mini'de ise 6.31 inç LTPO AMOLED ekran, 1216 x 2640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı bulunuyor.

Cihaz, IP68 ve IP69 sertifikasına sahip. Bu, belirli bir dereceye kadar toza ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca 16 GB'a kadar LPDDR5X Ultra RAM ve 512 GB'a kadar depolama seçenekleri sunuyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelen telefon, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 90W kablolu, 40W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.57 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.65 diyafram açıklığına sahip Sony IMX882 periskop telefoto kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

vivo S50 Pro Mini Fiyatı

vivo S50 Pro Mini'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan versiyonu için 3.699 yuan (22 bin 387 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 3.999 yuan (24 bin 203 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu için 4.299 yuan (26 bin 39 TL) fiyat etiketi belirlendi. Cihaz, 8.1 mm kalınlığında ve 192 gram ağırlığa sahip.