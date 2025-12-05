Xiaomi 17 Ultra'nın Yeni Görüntüsü Ortaya Çıktı! Tasarımı Şaşırttı

Xiaomi 17 serisine yeni bir model katılmaya hazırlanıyor. Xiaomi 17 Ultra isimli amiral gemisinin yeni görüntüsü ortaya çıktı. Bu görsel, akıllı telefonun arka kamera tasarımının nasıl bir görünüme sahip olacağını gözler önüne serdi. Sızdırılan görüntüye göre akıllı telefonun tasarımında önemli bir değişiklik yapılacak.

Xiaomi 17 Ultra'nın Tasarımı Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan görselde akıllı telefon bir kılıfın içerisinde ancak arka kamera tasarımı net bir şekilde görülebiliyor. Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 15 Ultra'dan farklı bir kamera düzenine sahip olacak. Ayrıca Xiaomi'nin yeni amiral gemisinin arka yüzeyinde üç adet kamera bulunacak. Xiaomi 15 Ultra'da dört farklı arka kamera tercih edilmişti.

Xiaomi 17 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera, 200 MP telefoto kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Hızlı Şarj: 100W

100W Batarya: 6.000 mAh ile 7.000 mAh arasında

Xiaomi 17 Ultra'da Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi yer alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği dahil olmak üzere toplam sekiz çekirdek içeriyor. Xiaomi 17 serisindeki diğer modellerde de aynı işlemci tercih edilmişti.

Akıllı telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OVX10500U ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde S5KHPE telefoto kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde OV50M kamera bulunacak.

Xiaomi 17 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 17 Ultra'nın 2025 yılının aralık ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber Xiaomi 17 Ultra'nın teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, 2025 yılının eylül ayında tanıtılmıştı. Xiaomi 17 Pro serisi, çift ekranıyla dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.