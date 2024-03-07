Fotoğraf Çekerken Flaş Kullanımına Son: vivo Star Işığı Portresi Özelliği Geliyor!

vivo, yaratıcılığını ön plana çıkarmak isteyen kullanıcıların karşısına büyük bir yenilikle çıkıyor. Hem fotoğraf hem de video çekerken kullanıcılarına heyecanlandırıcı bir teknolojik yenilik sunuyor.

vivo Star Işığı Portresi özelliği artık vivo kullanıcıların flaşın kötü etkisini ortadan kaldırarak daha net ve kaliteli görüntüler elde etme imkanı tanıyacak. Flaş ışığı kullanılarak yapılan çekimlerde fotoğrafların doğal çıkma oranı düşüyor.

vivo, artık yeni özelliği ile keskin gölgeler ve renk dengesizliği gibi sorunları ortadan kaldıracak. Aynı zamanda flaşın doğrudan kullanımı poz verenin de dikkatini dağıttığı için bu özellik rahatsız edici tüm unsurları yok edecek.

vivo Star Işığı Portresi Özelliği Geliyor

Akıllı telefon üreticisi, #BayBayFlaş diyerek telefonlarındaki flaş kullanımına son veriyor. Yeni özelliği ile artık flaşın kötü etkileri ortadan kalkacak. Yeni bir teknoloji ile kullanıcılarının karşısına çıkan vivo, daha doğal ve canlı detaylara sahip görüntüler elde etme imkanı sunacak.

7 yıl önce vivo, Star Işığı (Aura Light) özelliğini tanıtmasıyla birlikte stüdyo portre fotoğrafçılığında uzmanlaşmaya odaklanmış ve kapsamlı bir çalışmanın ardından şimdi de bu alanda yeni bir çağ başlatıyor.

Stüdyo kalitesinde çekimler yapılmasını sağlayacak olan vivo, V30 ile yedi yıllık çalışmasına yeni bir boyut kazandırdı. Akıllı telefon ile stüdyo düzeyinde efektlere yakın görüntüler elde edilebilecek. Görüntü netliği, ışık ve gölge efektleri artık daha profesyonel düzeye ulaşacak.