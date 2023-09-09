vivo T2 Serisine Yeni Bir Telefon Daha: vivo T2 Pro Ortaya Çıktı!
vivo, daha önce Hindistan'da piyasaya sürdüğü T2 serisine yeni ve güçlü modeli T2 Pro'yu eklemeye hazırlanıyor. İşte detaylar!
Nisan ayında vivo, Hindistan'da T2 ve T2x'i piyasaya sürmüştü ancak görünüşe göre seri tamamlanmış değil. vivo yakında serinin üçüncü üyesi vivo T2 Pro'yu Hindistan'da tanıtmayı planlıyor.
Bugün, güvenilir kaynaklardan sızan bilgiler, yakında tanıtılması planlanan vivo T2 Pro'ya dair özellikleri de ortaya çıkardı.
vivo T2 Pro'nun MediaTek'in Dimensity 7200 işlemciden gücünü alacağı söyleniyor ve bu da onu ailenin en performans merkezli modeli olarak konumlandırmaya yardımcı olacak. T2 Pro'nun bunu kanıtlamak için 600.000 AnTuTu puanı elde etmeyi başardığı iddia ediliyor.
vivo T2 Pro, Serinin En Güçlü Modeli Olarak Geliyor
vivo T2 Pro'nun sırasıyla 128 GB ve 256 GB depolama alanına sahip iki versiyonla geleceği belirtilirken, her iki varyant da 8 GB RAM'e sahip olacak.
Şimdilik vivo T2 Pro'ya yönelik daha net detaylar yok, öyle ki başka pazarlarda piyasaya sürülüp sürülmeyeceği de bilinmiyor ancak özelliklerine bakıldığında T2 ve T2x'e kıyasla daha güçlü olacağı aşikâr.
vivo, V29 Serisi İçin Yeni Bir Değişim Programı Başlattı
Önde gelen akıllı telefon üreticisi vivo, yeni bir değişim programı açıkladı. Eski telefonlarını takas eden müşteriler artık V serisinin en yeni üyeleri olan
Peki sizin vivo T2 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
YORUMLAR