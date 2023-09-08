vivo, V29 Serisi İçin Yeni Bir Değişim Programı Başlattı

Önde gelen akıllı telefon üreticisi vivo, yeni bir değişim programı açıkladı. Eski telefonlarını takas eden müşteriler artık V serisinin en yeni üyeleri olan V29 5G ve V29 Lite 5G'ye son derece avantajlı fiyatlarla sahip olma fırsatını yakalıyor.

vivo, tüketicilere rakipsiz fırsatlar sunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor. Myvivoshop üzerinden başlatılan değişim programı kapsamında, müşteriler 1-30 Eylül tarihleri arasında eski cihazlarını takas ederek, her ikisi de amiral gemisi özelliklere sahip bütçe dostu V29 5G veya V29 Lite 5G modellerine sahip olabiliyor.

easyCep işbirliğiyle düzenlenen kampanya kapsamında tüketiciler V29 Lite 5G'ye 2500 TL takas desteğiyle 1999 TL'den, V29 5G'ye ise 3000 TL takas desteğiyle 3499 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olabilecek.

vivo V29 Değişim Programına Nasıl Katılınıyor?

V29 5G ve V29 Lite 5G modelleri için ön fiyat teklifi almak isteyen tüketicilerin, Myvivoshop.com üzerinden erişilen EasyCep web sitesine mevcut telefonları ve kişisel bilgileri hakkında bilgi vermeleri yeterli.

Takas formunu doldurduktan ve istedikleri modeli seçtikten sonra müşteriler ek vivo takas avantajlarını görüntüleyebilirler. Tekliften memnun kalan müşteriler, eski telefonlarını değerlendirme için ücretsiz olarak EasyCep'e gönderebilirler. Nihai teklif tutarı ise bir süre sonra tüketiciye iletiliyor ve kabul edilmesi halinde vivo, eşdeğer tutarı vivo takas desteği ile birlikte indirim kuponu şeklinde tüketicinin e-posta adresine gönderiyor.

Şu anda myvivoshop.com'da devam etmekte olan yılın en büyük değişim programı hakkında daha fazla bilgi için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.