Uygun Fiyatlı vivo T2 Pro Tanıtıldı: Özellikleri Neler?
Çok şık bir görünüme sahip olan vivo T2 Pro özellikleri ve fiyatı ile dikkat çekiyor. İşte vivo marka yeni akıllı telefon modeline dair detaylar!
vivo, uzun süredir merak içerisinde beklenen vivo T2 Pro isimli modelini tanıttı. Tanıtım ile beraber vivo T2 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplayan yeni telefon neler sunuyor?
vivo T2 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 388 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: MediaTek Dimensity 7200
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 4 nm
- GPU: Mali-G610 MC4
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30 FPS, 1080p 30 FPS
- Ön Kamera: 16 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS
- Hücresel: 4G / 5G
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 4.600 mAh
- Kablolu Şarj: 66W
- Yazılım: Android 13 tabanlı Funtouch 13
- Ağırlık: 175 gram
vivo tarafından tanıtılan yeni akıllı telefon modeli T2 Pro'nun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alıyor.
6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan T2 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 8 GB RAM'in yer aldığı telefonda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut.
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vivo T2 Pro Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama: 289 dolar civarında.
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 301 dolar civarında.
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