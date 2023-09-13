Orta Segmentin Yeni Lideri Geliyor: vivo T2 Pro'nun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Akıllı telefon pazarında her bütçeye uygun telefonlarıyla adından sıkça söz ettiren vivo, ülkemizde de her geçen gün giderek popülerleşiyor. Şimdi ise şirket orta segment bir model ile karşımızda.

Ortaya çıkan yeni bir rapora göre vivo'nun yakında piyasaya sürmeyi planladığı vivo T2 Pro damla çentik tasarımına sahip olacak.

Kamera ünitesi iki kameradan oluşacak olan modelin ekranı da günümüz standartlarında. 120 Hz yenileme, 1.200 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip kavisli bir ekranla gelecek olan vivo T2 Pro, FHD+ kalite sunacak.

vivo T2 Pro gücünü MediaTek Dimensity 7200'den alacak ve telefon 8 GB RAM ile birlikte 128/256 GB depolama seçeneklerine sahip olacak.

Rapor ek olarak bu modelin iQOO Z7 Pro'nun farklı pazarlar için yeniden markalanmış bir modeli olduğunu iddia ediyor ve vivo yeniden markalamayı fazlasıyla tercih ettiğinden bu iddialar doğru olabilir.

vivo T2 Pro Özellikleri (Beklenen)

Ekran: 6,78 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+

6,78 inç, AMOLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+ İşlemci: MediaTek Dimensity 7200

MediaTek Dimensity 7200 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128/256 GB

128/256 GB Arka Kamera: 64MP + 2MP

64MP + 2MP Ön Kamera: 16MP

16MP Pil: 4.600 mAh, 66W hızlı şarj desteği

4.600 mAh, 66W hızlı şarj desteği İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FunTouch OS 13

Peki sizin vivo T2 Pro'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.