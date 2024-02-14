Önümüzdeki Hafta Tanıtılması Beklenen vivo T3 5G Sertifika Aldı!

Akıllı telefon pazarında hızlı bir yükseliş yakalamaya devam eden vivo, uygun fiyatlı modelleriyle ön plana çıkıyor. Yakın zamanda vivo'nun T serisine bir yeni daha model ekleneceği haberi gündeme geldi.

Tanıtılması merakla beklenen vivo T3 5G için geri sayım başladı. Önümüzdeki hafta tanıtılacak yeni model ile ilgili önemli bir gelişme daha yaşandı.

vivo T3 5G Sertifika Aldı

Önümüzdeki hafta tanıtımı yapılacak olan yeni vivo telefon modeli, BIS sertifikası almaya hak kazandı. Bureau of Indian Standards, yani BIS olarak kısaltılan sertifika, Hindistan'da satılacak elektronik ürünlere verilen uygunluk sertifikası anlamını taşıyor.

Özellikleri çok daha önceden belli olan vivo T3 5G, Qualcoom'un üretimi olan Snapdragon 779G işlemciye sahip olacak. Arkasında üçlü kamera kurulumu olan telefon modelinin kamera özellikleri ise 64 MP + 8 MP + 2 MP şeklinde.

44 W hızlı şarj desteğine sahip olan telefon modelinin Türkiye pazarına dahil olup olmayacağına yönelik net bir bilgi henüz bulunuyor.