vivo T3'ün Lansmanına 2 Gün Kala Kamera Özellikleri Ortaya Çıktı!

21 Mart'ta piyasaya sürülecek olan vivo T3, çıkmasına günler kala üçlü kamera kurulumuna dair detaylar ortaya çıktı. Telefon modelinin ana kamerasının Sonu IMX882 sensörüne ve OIS'e sahip olacağı açıklandı.

30FPS ile 4K video kayıtları yapılabildiği gibi 2x portre yakınlaştırma özelliğine de sahip olacak olan telefon çok yakında kullanıcılarıyla buluşacak. Marka, 50 MP birincil kameraya derinlik ünitesi ve titreşim sensörü de ekleyecek. Selfie kamerasına dair bir bilgi henüz açıklanmadı.

vivo T3 Güçlü Donanımıyla Geliyor

vivo T3 Dimensity 7200 çipe sahip olacak telefon 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanıyla gelecek. Henüz diğer bellek seçeneğinin nasıl olacağına dair bir bilgi gelmedi ama piyasaya sürülmeden önce belli olacağı tahmin ediliyor.

8 GB/256 GB seçenekli modelin fiyatının 22.000 Hindistan rupisi olacağı da bilinenler arasında yer alıyor. Modelin diğer tüm özellikleri, fiyatı ve nerelerde satışa çıkacağı gibi bilgiler de 2 gün sonra netleşmiş olacak.