Bu Özelliklere Bedava: vivo T3 Lite 5G Tanıtıldı!

Akıllı telefon pazarındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden vivo, teknik özellikleriyle ve fiyatıyla dikkatleri üzerine çeken vivo T3 Lite modelini tanıttı. Peki cihaz kullanıcılara neler sunuyor? İşte vivo T3 Lite 5G teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı!

vivo T3 Lite 5G Özellikleri, Tasarımı ve Fiyatı

vivo T3 Lite 5G'de 6.56 inç boyutlarında 90 Hz yenileme hızı ve 840 nit parlaklık sunan HD+ çözünürlüklü LCD bir panel mevcut. Bunun dışında su ve toza dayanıklılık için IP64 derecesi, 3,5 mm kulaklık girişi, Bluetooth 5.4, USB Type-C ve yan tarafa monte edilmiş parmak izi tarayıcısı gibi özelliklere ev sahipliği yapıyor.

Modele güç veren işlemci MediaTek Dimensity 6300 olacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerinin yanı sıra Mali-G57 MC2 grafik birimine ev sahipliği yapıyor. Şirket, daha önceki paylaşımlarında modelin ilgili işlemciyle AnTuTu testlerinden 414.564 puan aldığını söylemişti.

Önde 8 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arka cephede 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel derinlik sensöründen oluşan çift kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bununla birlikte cihazın 15W hızlarında şarj olabilen 5.000 mAh'lik bir pilden beslendiğini belirtelim.

Akıllı telefonun fiyatları ise şöyle;

4 GB + 128 GB - 125 dolar

6 GB + 128 GB - 138 dolar

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.