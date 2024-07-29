Amiral Gemilerine Gözdağı: vivo X200 Pro Ortaya Çıktı

Son dönemde daha çok giriş ve orta segment modelleri piyasaya süren vivo cephesinde ana odak yavaş yavaş üst segmente dönmeye başladı. Çinli şirketin bu kapsamda geçen yıl satışa çıkan X100 serisinin devamı üzerinde çalıştığı gelen bilgiler arasında. Hatta güvenilir bir kaynak serinin Pro modeliyle ilgili ilk ayrıntıları paylaştı.

vivo X200 Pro İçin Yeni Bilgiler Geldi: Peki Neler Sunacak?

Sektörde güvenilir sızıntılarıyla öne çıkan Digital Chat Station, yaklaşan vivo X200 Pro modeliyle ilgili yeni ayrıntıları gözler önüne serdi. Buna göre akıllı telefonda selefi X100 Pro'da da karşımıza çıkan 1.5K çözünürlüklü 120 Hz yenileme hızı sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak.

Modele güç verecek işlemci bu yılın ekim ayında tanıtılması beklenen MediaTek Dimensity 9400 olacak. Şu an için yeni yongayla ilgili resmi detaylar olmasa da geçmiş sızıntılar sayesinde 3 nm mimariyle üretileceğinin yanı sıra 1x 3.4 GHz Cortex-X5, 3x 3 GHz Cortex-X4 ve 4x 2.3 GHz Cortex-A720 çekirdeklerine ev sahipliği yapacağını biliyoruz.

Akıllı telefonda güvenlik yöntemi olarak tek noktalı ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü kullanılacak. Bu sayede standart parmak izi tarayıcılarına göre daha hızlı ve güvenli bir kullanıcı deneyimi sunulacak. Bununla birlikte cihazın üç adet 50 MP çözünürlüklü arka kameraya sahip olacağını belirtelim.

Kamera tarafına baktığımızda, sızıntılar X200 Pro'nun özelleştirilmiş bir 22nm Sony sensörüne sahip olacağını ortaya koyuyor. Bu sensörün 1/1,28 inç boyutunda, f/1,57 diyafram açıklığına ve 50 megapiksel çözünürlüğe sahip olacağı söyleniyor.

vivo X200 serisiyle ilgili net bir tanıtım tarihi olmasa da sektör kaynaklarına göre bu yılın ekim veya kasım aylarında önemli gelişmeler yaşanabilir. Bu kapsamda ilk olarak Çin lansmanının ve ilerleyen tarihlerde ise global tanıtımın yapılması kuvvetle muhtemel.

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