Orta Segment Karışacak: Vivo T3 Lite 5G Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon pazarının başarılı oyuncularından vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı vivo T3 Lite 5G için geri sayım başladı. Çinli üretici geçtiğimiz saatlerde yaptığı duyuruyla yaklaşan modelin tanıtım tarihini gözler önüne serdi. İşte vivo T3 Lite 5G tanıtım tarihi ve bilinen özellikleri!

vivo T3 Lite 5G Tanıtım Tarihi ve Özellikleri

vivo, uzunca bir süredir iddialarla ve sızıntılarla gündemden düşmeyen T3 Lite 5G modelinin 27 Haziran'da düzenlenecek bir etkinlikte vitrine çıkacağını duyurdu. Çinli üretici aynı zamanda paylaşmış olduğu tanıtım posterleriyle telefonla ilgili bazı teknik detayları gözler önüne serdi.

Üründe kullanılacak işlemci MediaTek Dimensity 6300 olacak. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti; 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 ve 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Mali-G57 MC2 grafik ara birimine ev sahipliği yapıyor. Şirket, modelin ilgili işlemciyle AnTuTu testlerinden 414.564 puan aldığını söylüyor.

Modelin iki farklı renk seçeneğine sahip olacağı ifade edilirken, henüz bu konuda spesifik ayrıntılar verilmiyor. Dahası, kavisli kenarlara sahip düz bir çerçeveyle kullanıcıların karşısına çıkacak cihazın arka panelinde ise çift kamera kurulumu bizleri karşılayacak. Son olarak Bluetooth v5.4 desteğine sahip olacağını belirtelim.

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