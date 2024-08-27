Vivo T3 Pro Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo'nun T3 serisi T3, T3x ve T3 Lite olmak üzere üç akıllı telefona ev sahipliği yapıyordu. Vivo T3 Pro modelinin tanıtılmasıyla bu sayı dörde çıktı. İşte tüm detayları ile Vivo'nun yeni telefonunun özellikleri ve fiyatı!

Vivo T3 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Vivo T3 Pro'nun 6.77 inç büyüklüğündeki kavisli AMOLED ekranı, 2932x1080 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. 387 ppi yoğunluğa ve 4500 nit maksimum parlaklığa sahip olan bu ekran, parmak izi okuyucu ve 16 Megapiksel kameraya da ev sahipliği yapıyor.

Arka tarafta 50 Megapiksel ana (Sony IMX882, OIS) ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya bir titreşim sensörünün eşlik ettiği üçlü kamera kurulumunu görüyoruz. 4K video kaydı gerçekleştirebilen telefon AI Erase ve AI Photo Enhance gibi özelliklere de sahip.

4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.63 GHz'e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli Snapdragon 7 Gen 3'ten güç alan Vivo T3 Pro, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 ile çalışıyor. İki yıl boyunca yeni Android güncellemelerini alacak olan telefon için üç yıl güvenlik güncellemesi sözü verildi.

Telefon 5500 mAh kapasiteli bataryası 80W hızlı şarj desteğine sahip. Wet Touch Teknolojisi, IP64 sertifikası, çift stereo hoparlör ve 4D Oyun Titreşimi (BGMI ve PUBG Mobile desteği) telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Kumtaşı Turuncusu ve Zümrüt Yeşili olmak üzere iki farklı versiyon bulunuyor. Kumtaşı Turuncusu versiyonunun arka paneli vegan deri ile kaplıyken, Zümrüt Yeşili modelinin kapağı mat bir yüzeye sahip. Deri kullanılan model diğerine kıyasla 6 gram daha ağır.

Vivo T3 Pro fiyatı 8GB RAM / 128GB depolama için 300 dolar olarak belirlenirken, 256 GB depolama için 320 dolar ödemeniz gerekiyor.