vivo'nun Fiyat Performans Telefonu Ortaya Çıktı: Neler Sunacak?

vivo'nun bir süredir gündemi meşgul eden yeni akıllı telefonu T3 Ultra için geri sayım başladı. Daha önce performans testlerinde ortaya çıkan modelin şimdi de kilit teknik özellikleri sızdırıldı. Peki, vivo T3 Ultra kullanıcılara neler sunacak? İşte ayrıntılar!

vivo T3 Ultra Kullanıcılara Neler Sunacak?

vivo T3 Ultra 5G modeli OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX921 ana ve 8 Megapiksel ultra geniş açı sensörüyle gelecek. Bununla birlikte, ön tarafta 50 Megapiksellik bir selfie kamerası bizleri karşılayacak.

Cihazda kavisli yapıda 6,78 inçlik AMOLED bir ekran mevcut olacak. Panelde, HDR10+ , 120 Hz yenileme hızı, 10 bit renk ve maksimum 4.500 nit parlaklık desteği mevcut olacak.

Modele güç verecek işlemci MediaTek Dimensity 9200 Plus olacak. Dahası, 8 GB+256 GB ve 12 GB+256 GB konfigürasyonlarında satışa sunulacak. Daha fazla bellek isteyen kullanıcılar için ise 12 GB'a kadar sanal RAM desteği mevcut olacak.

80W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir pilden beslenecek telefonda toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP68 sertifikası bulunacak. Son olarak, fiyatının yaklaşık 400 dolar olacağını belirtelim.