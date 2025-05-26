vivo'nun Yeni Telefonu Çok Hızlı Şarj Olacak! Özellikleri Sızdırıldı

Nisan ayında 7300 mAh batarya kapasitesine sahip vivo T4 5G modelini tanıtan vivo yeni bir telefon duyurmaya hazırlanıyor. vivo T4 Ultra olarak isimlendirilen telefonun özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon güçlü işlemci ve hızlı şarj teknolojisiyle öne çıkacak.

vivo T4 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre elefonda Dimensity 9300 Plus yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, pOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 ile birlikte gelecek telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX921 ana kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera bulunacak. Ön kameranın özellikleri henüz bilinmiyor. Telefonun 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor.

vivo T4 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T4 Ultra modelinin haziran ayının başlarında tanıtılacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını belirtelim.