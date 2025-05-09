7620 mAh Batarya: Vivo Y300 GT Tanıtıldı!

Son dönemde akıllı telefon konusunda vites artıran Vivo, Y300 serisine bir yeni model daha ekledi. Çin'de tanıtımı gerçekleştirilen Vivo Y300 GT yakın zamanda duyurulan iQOO Z10 Turbo ile benzer özelliklere sahip.

Vivo Y300 GT Özellikleri ve Fiyatı

Y300 GT'nin 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızı sunuyor. 5500 nit parlaklığa ulaşabilen ekran, 16 Megapiksel çözünürlüğündeki ön kamera için bir deliğe ve dahili parmak izi okuyusuna ev sahipliği yapıyor.

8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile gelen telefonun depolama alanı 512 GB'a kadar çıkıyor. Cihaza gücünü 4 nm fabrikasyon süreci ile üretilen sekiz çekirdekli bir işlemci olan MediaTek Dimensity 8400 sağlıyor. 3.25 GHz'e kadar çıkabilen bu işlemci, G720 MC7 grafik birimi ile geliyor.

50 Megapiksel çözünürlüğündeki (LYT-600) ana kameraya 2 Megapiksel derinlik algılama sensörünün eşlik ettiği telefon Android 15 tabanlı OriginOS 15 ile kutudan çıkıyor. 7620 mAh batarya 90 W kablolu şarjı destekliyor.

Çöl Altını ve Siyah renk seçenekleri ile kullanıcı karşısına çıkan vivo Y300 GT'nin fiyatı 8 GB RAM ve 256 GB depolama için 277 dolar olarak belirlendi. 12 GB RAM ve 512 GB depolamaya sahip olan versiyon ise 350 dolar fiyat etiketine sahip.