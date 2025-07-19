vivo'dan Aşırı Ucuz Telefon Geliyor! İddialı Özelliklere Sahip

Haziran ayında vivo T4 Lite'ı duyuran vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T4R 5G isimli telefonun bazı özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Ayrıca bütçe dostu telefonun bir görseli de paylaşıldı.

vivo T4R 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Mavi ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunacak vivo T4R 5G'de IP68 ve IP69 sertifikaları yer alacak. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlayacak.

7,39 mm kalınlığındaki telefon 4K video kaydı yapabilecek. Telefona dair sızdırılan özellikler şimdilik bunlarla sınırlı. ilerleyen zamanlarda daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor. Peki, vivo T4R 5G'nin fiyatı ne kadar olacak?

vivo T4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4R 5G'nin 15.000 Hindistan rupisi (7.029 TL) ile 20.000 Hindistan rupisi (9.372 TL) arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.