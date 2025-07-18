200 Bin TL'lik iPhone Çok Yakında Geliyor

Katlanabilir akıllı telefon pazarı her geçen gün biraz daha büyüyor. Şimdilik Samsung ve Huawei'in liderliği üstlendiği pazarda gün geçtikçe daha çok yeni model görüyoruz. Bu doğrultuda geç de olsa rekbete katılmak isteyen şirketlerden biri de Apple. Bir süredir gizli gizli katlanabilir iPhone üzerinde çalıştığı bilinen şirket, 2026 yılında Samsung desteğiyle geliştirdiği bir katlanabilir iPhone ile karşımıza çıkacak.

Samsung Sayesinde Geliştirilen Katlanabilir iPhone 2026'da Geliyor

Apple, katlanabilir iPhone projesi üzerinde uzun zamandır çalışıyor. Şirketin katlanabilen, kaydırılabilen ve hatta kendi kendine çiziklerine iyileştirebilen ekran teknolojileriyle ilgili yaptığı patent başvuruları da bunu kanıtlıyor. Ancak süreç Apple'ın mükemmeliyetçi davranması nedeniyle bir türlü ilerlemiyordu.

İddialara göre Apple, özellikle ilk nesil katlanabilir telefonlardaki katlama izini istemiyor ve tıpkı Samsung Galaxy Z Fold 7'de olduğu gibi bu izin mümkün olduğu kadar görünmez olmasını istiyordu. Bu doğrutuda ise en büyük rakibi olan Samsung'un ekran üretim departmanı olan Samsung Display ile iş birliği yapıldığı iddia edilmişti.

Şimdi ise bu iş birliğini doğrulayan belgelerle birlikte katlanabilir iPhone'un muhtemel çıkış tarihi ortaya çıktı. Samsung ve Apple, gerçekten de ekran konusunda birlikte çalışıyor. Samsung Display daha önce farklı iPhone modelleri için de Apple'a ekran üretmişti. Ancak iki şirket arasında bu kadar önemli bir iş birliği ilk defa yapılıyor.

Katlanabilir iPhone'un çıkış tarihi için 2026 dışında bir bilgi bulunmazken tanıtımın eylül ayında gerçekleşmesi beklenen iPhone 18 serisi etkinliğinde yapılması olası. Yani çıkış tarihi için Eylül 2026 tahmini yapabiliriz. Fiyat konusunda ise çok iyimser olmamak gerekiyor. Uzmanlar katlanabilir iPhone'un 2.000 ile 2.500 dolar arasında bir fiyatla piyasaya çıkacağını öngörüyor.

Böyle bir durumda 150 ile 200 bin TL arası değişen bir Türkiye fiyatı ortaya çıkıyor. Yani ülkemizde çok popüler olmayacağını varsaymak yanlış olmaz. Apple'ın hemen hemen her ürünü tek başına bir başarı hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Ancak fiyat yükseldikçe Vision Pro gibi başarısız örnekleri de görebiliyoruz. Katlanabilir iPhone'ların bu iki gruptan hangisinde olacağı ise şimdilik belirsiz.