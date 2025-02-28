vivo T4x 5G'nin Fiyatı Ortaya Çıktı! Çok Ucuz Telefon Geliyor

Kısa süre önce Y39 5G modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon daha tanıtmaya hazırlanıyor. T4x 5G olarak isimlendirilen yeni telefonun fiyatı ve renk seçenekleri ortaya çıktı. Ayrıca telefonun ne zaman tanıtılacağı da belli oldu. Böylece telefona dair birçok soru işareti yanıtlandı.

vivo T4x 5G Fiyatı

vivo T4x 5G modelinin yer aldığı bir görsel paylaşıldı. Hindistan merkezli çevrim içi perakendeci Flipkart'ta ortay açıkan bu görselde telefonun renk seçenekleri, fiyatı ve bazı özellikleri bulunuyor.

Aktarılan bilgilere göre telefonun 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin Hindistan rupisinden (148 dolar) daha düşük bir fiyat etiketiyle gelecek. İki farklı renk seçeneğine sahip telefonda arka kameralar dikey olarak konumlanmış.

Görsel, telefonun tıpkı T3x gibi düz ekran tasarımıyla geleceğini gösteriyor. SIM kart yuvası telefonun sol tarafında yer alıyor. Telefonun sağ kısmında ise ses ve güç butonları bulunuyor.

Yeni telefonun 6.500 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor. vivo'nun T4x modelinde 4 nanometre üretim süreci ile geliştirilen MediaTek Dimensity 7300 işlemcisinin yer alacağı söyleniyor.

vivo T4x 5G Çıkış Tarihi

Uzun süredir beklenen vivo T4x 5G isimli yeni akıllı telefon modeli 5 Mart tarihinde Hindistan'da tanıtılacak. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.