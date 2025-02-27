Dev Bataryalı Ucuz Telefon vivo Y39 5G Tanıtıldı

vivo, bütçe dostu yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Bu tanıtımla birlikte Y39 5G isimli telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Telefon devasa batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızıyla dikkat çekiyor.

vivo Y39 5G Özellikleri

6,68 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1608 piksel çözünürlük, 264 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun güç butonunda parmak izi okuyucusu bulunuyor. IP64 sertifikası, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 4 Gen 2 işlemcisinden alan telefonda 8 GB LPDDR4X RAM ve UFS 3.1 256 GB depolama alanı yer alıyor. Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen telefon mavi ve mor olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

NFC desteğine sahip telefonda USB Type-C portu bulunuyor. 6.500 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefon 44W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonun yüzde yüzde 1'den yüzde 100 seviyesine yalnızca 83 dakikada ulaştığı söyleniyor.

vivo Y39 5G Fiyatı

vivo Y39 5G modeli için 1.099 MYR (yaklaşık 225 dolar) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.