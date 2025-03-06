Devasa Bataryalı Ucuz Telefon vivo T4x 5G Tanıtıldı

Geçtiğimiz hafta bütçe dostu Y39 5G modelini tanıtan vivo kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. T4x 5G olarak isimlendirilen telefon devasa batarya kapasitesi, yüksek yenileme hızı ve uygun fiyat etiketiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

vivo T4x 5G Özellikleri

6,2 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, IPS LCD ekran üzerinde 1080 x 2408 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 393 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli bir seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Android 15 tabanlı Funtouch 15 ile birlikte gelen telefonda MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi yer alıyor. Bu işlemci, dört adet 2.5 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdekten oluşuyor.

6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri sunuluyor. 6.500 mAh batarya kapasitesiyle öne çıkan telefon 44W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.1 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera mevcut.

vivo T4x 5G Fiyatı

vivo T4x 5G modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 13.999 Hindistan rupisi (160 dolar), 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 14.999 Hindistan rupisi (172 dolar), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için ise 16.999 Hindistan rupisi (195 dolar) fiyat belirlendi.