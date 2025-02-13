Vivo T4x Ortaya Çıktı: Güçlü İşlemci, Dev Batarya ve Çok Daha Fazlası!

vivo, akıllı telefon ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda son olara V50'nin sızıntılarıyla gündemen gelen şirket, şimdi de orta sınıf telefonlardan oluşan T serisinin en yeni üyesi T4x ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Son olarak telefonun işlemcisi gibi bazı teknik detayları ortaya çıktı. İşte vivo T4x özellikleri!

vivo T4x, MediaTek'in Dimensity 7300'ünden Güç Alacak

vivo'nun yeni fiyat/performans canavarı olması beklenen telefonu T4x'in işlemcisi ortaya çıktı. Buna göre şirket, yeni modelinde MediaTek'in Dimensity 7300'ünü kullanacak. Bu işlemci daha önce POCO X7, realme 14 Pro, vivo V40e ve Nothing CMF Phone 1 giib modellerde de karşımıza çıkmış ve performansıyla beğeni toplamıştı.

Bilmeyenler için MediaTek Dimensity 7300, 4 nanometre üretim süreci ile geliştirildi ve AnTuTu gibi performans testlerinde kullanılan telefona ve oradaki soğutma sistemine bağlı olarak 720.000 puanın üzerine çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Qualcomm tarafında Snapdragon 778G+'a rakip olduğunu söylemek mümkün.

Serinin bir önceki modeli olan vivo T3x, MediaTek yerine Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 1'ini kullanıyordu. Ancak güncelik işler için oldukça ideal olan bu işlemci söz konusu performans gerektiren işler olduğunda beklentileri her zaman karşılayamıyordu. Bu nedenle vivo T4x'in sınıf atladığını söylemek mümkün.

Ayrıca vivo T4x'in 6.500mAh kapasiteli bir bataryayla geleceği ve 44W hızlı şarj desteği sunacağı da iddialar arasında. Bildiğini üzere T3x 6.000mAh büyüklüğünde bir pile sahipti ve yeni modelin de benzer kapasiteler sunacağı iddia edilmişti. Görünüşe göre Çinli üreticileri beklentilerin üzerine çıkmaya ve T4x'i daha cazip bir telefon yapmaya kararlı.

Yazılım tarafında ise Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 kullanıcı arayüzüyle karşımıza çıkması beklenen vivo T4x, hem performans hem de kullanıcı deneyimi açısından dikkat çekici bir seçenek olacak gibi görünüyor. Ne yazık ki telefonun Türkiye'de satışa çıkması ise şimdilik beklenmiyor. vivo, ülkemizde şimdilik X, Y ve V serisi dışında telefon getirmiyor.

Ancak temennimiz bunun yakın zamanda değişmesi yönünde. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? vivo T4x özellikleri ile ilginizi çeken bir telefon oldu mu? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.