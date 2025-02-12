Türkiye'de Satılmayan Google Pixel 9a'nın Kemarası iPhone 16 ve Galaxy S25'i Sollayacak

Google, iPhone SE4 ve Galaxy S24 FE'ye rakip olacak yeni telefonu Pixel 9a'yı tanıtmak için adeta gün sayıyor. İddialar şirketin bu yeni telefonu 17 Şubat Çarşamba günü tanıtacağını gösteriyor. Elbette ki çıkış tarihi bu kadar yakın olunca sızıntılar da kaçınılmaz oluyor. Sizlere daha önce Google Pixel 9a'nın fiyatı ile ilgili dedikodulardan bahsetmiştik. Şimdi ise ortaya çıkan bazı görseller merakla beklenen telefonun Apple, Samsung ve Xiaomi'nin yapamadığı bir özellikle geleceğini ortaya çıkardı.

Google Pixel 9a Dümdüz Bir Arka Panelle Karşımıza Çıkacak

Google Pixel 9a'nın render görüntüleri ortaya çıktı. Geçmiş sızıntıları da doğrulayan görseller ilk bakışta sürpriz olmazken, kamera tarafındaki bir sürpriz de ortaya çıktı. Bildiğiniz üzere gününümüzde neredeyse her telefon bir kamera çıkıntııs ile birlikte geliyor.

Üstelik iPhone 16 Pro Max ve Galaxy S25 Ultra örneklerinde olduğu gibi telefon ne kadar büyük ve kalın olursa olsun kamera adası da o kadar büyüyor. Ancak Google, Pixel 9a ile bunu değiştirerek "kamera adası" gibi çıkıntılara son veriyor. Uzun zamandır benzeri görülmemiş olan bu tasarımın kullanıcıları kendine çekip çekmeyeceği ise merak konusu.

Google Pixel 9a, ikili bir arka kamera dizilimiyle gelecek. Bunlar; 48 Megapiksel ana kamera ve 13 Megapiksel Uutra geniş açı lens. Ön tarafta ise 13 Megapiksel bir kamera yer alıyor. Şirketin oldukça standart olan bu dizilimi nasıl bir çıkıntı olmadan kasaya sığdırdığı ise şimdiden merak konusu.

Üstelik Pixel 9a, artan pil kapasitesi nedeniyle Pixel 8a'dan biraz daha büyük olacak. 5.100 mAh'lik pil kapasitesi Pixel serisi için bir rekor anlamına geliyor. Baytaryanın telefonda kapladığı alan göz önüne alındığında şirketin tasarımda alışılmışn dışına çıktığını söylemek mümkün. Telefonun ülkemizde satışa sunulması beklenmezken, iPhone Se 4'e karşı nasıl bir performans göstereceği merak konusu.