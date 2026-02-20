vivo'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

vivo, T5 Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon IMEI veri tabanında ortaya çıktı. Bu, akıllı telefonun yakında tanıtılacağı anlamına geliyor. Telefon, yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo T5 Pro IMEI Veri Tabanında Ortaya Çıktı

vivo T5 Pro, V2568 model numarası birlikte IMEI veri tabanında ortaya çıktı. IMEI veri tabanında yalnızca model numarası ve akıllı telefonun ismi bulunuyor. Yani telefonun donanımına ve tasarımına dair bir bilgi içermiyor. Bu gelişme, akıllı telefonun tanıtılmaya hazırlandığını gösteriyor. Yani yakında telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyatı açıklanacak.

vivo T5 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

vivo T5 Pro'nun ekranı 6,7 inç civarı büyüklüğünde olabilir. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde yüksek çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunabilir. Serinin bir önceki modeli olan vivo T4 Pro'da 6,77 inç ekran büyüklüğü, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık bulunuyor.

T4 Pro'da bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Yeni modelde ise Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi yer alabilir. T5 Pro'nun ayrıca 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olması bekleniyor.

vivo T5 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Pro için 27 bin 999 rupi (13 bin 481 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Serinin yeni modelinin ise 30 bin rupi (14 bin 456 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilglii resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo T5 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

vivo T5 Pro'nun 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılacağı tahmin ediliyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli olacak. vivo marka pek çok akıllı telefon Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla T5 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.