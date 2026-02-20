Realme Çok Ucuz Android Telefon Tanıttı! Unisoc İşlemci ve Dahası

Realme, P4 Lite 4G isimli yeni bir akıllı telefon tanıttı. Bununla beraber akıllı telefonun özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci yer alıyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

Realme P4 Lite 4G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,67 inç

6,67 inç Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

720 x 1600 piksel Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 563 nit

563 nit İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 GPU: Mali-G57 MP1

Mali-G57 MP1 RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Yazılım: Android 15 tabanlı Realme UI 6.0

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 5 MP

5 MP Su Suçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası Boyut: 167,2 x 76,6 x 7,94 mm

167,2 x 76,6 x 7,94 mm Ağırlık: 201 gram

201 gram Batarya: 6300 mAh

6300 mAh Kablolu Şarj: 15W

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Realme P4 Lite 4G, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 563 nit parlaklık ve 90Hz yenileme hızı sunuyor. 167,20 x 76,60 x 7,94 mm boyutlarında ve 201 gram ağırlığında olan akıllı telefonda parmak izi sensörü mevcut. Telefon ayrıca çift SIM desteğine de sahip.

Akıllı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alıyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, internette gezinme ve sosyal medya kullanma gibi aktivitelerin yanı sıra Temple Run gibi basit mobil oyunlar için de yeterli bir performans sunuyor.

Android 15 tabanlı Realme UI 6.0 ile birlikte gelen akıllı telefonda 4 GB LPDDR4X RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. Akıllı telefon 6300 mAH batarya kapasitesine sahip. P4 Lite 4G'de USB Type-C portu ve 15W kablolu şarj desteği yer alıyor.

Realme P4 Lite 4G'nin arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 idyafram açıklığına sahip Omnivision OV13B kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. IP54 sertifikasına sahip olan telefon, su sıçramalarıan ve toza karşı dayanıklılığa sahip.

Realme P4 Lite 4G'nin Fiyatı Ne Kadar?

4 GB RAM + 64 GB Depolama: 9 bin 999 rupi (4 bin 818 TL)

9 bin 999 rupi (4 bin 818 TL) 4 GB RAM + 128 GB Depolama: 11 bin 999 rupi (5 bin 778 TL)

Realme marka pek çok akıllı telefon Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla P4 Lite 4G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Telefonun başlangıç fiyatı olan 9 bin 999 rupi, 4 bin 818 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun vergili fiyatı 9 bin TL civarı olabilir. Bununla alakalı resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.