Beklenen vivo TWS Air 2 Satışa Sunuldu: Hangi Ülkelerde Var?
vivo TWS Air 2 tam kablosuz kulaklık modeli satışa sunuldu ve fiyatı belli oldu. Peki hangi ülkelerde satışta? İşte ürüne dair tüm soruların cevapları burada!
Geçtiğimiz hafta tanıtılan ve markanın dikkat çeken ürünlerinden biri haline gelen vivo TWS Air 2 tam kablosuz kulaklık, satışa sunuldu.
Çin'de üretilen ve tüm dünyaya tanıtılan ürün, kendi ülkesinde satılmaya başladı. vivo Y100 5G akıllı telefonunda olduğu gibi vivo'nun bu kulaklık modeli de uygun fiyatlı bir şekilde geliyor.
vivo TWS Air 2 Özellikleri Neler?
vivo TWS Air 2, 14.2 mm sürücüler, yapay zeka gürültü engelleme, düşük gecikme modu ve Bluetooth 5.3 gibi son teknoloji özelliklerle karşımıza çıkıyor. 14.2 mm dinamik sürücüler ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özellikleri sayesinde kullanıcı deneyimini artırmak hedefleniyor.
Cihazın diğer özellikleri:
- 3D panaromik ses
- DeepX 3.0 yoğun ses teknolojisi
- Çakıl taşı benzere kutu
- Bluetooth 5.3
- Çift bağlantı izni
- 55ms gecikme modu
- 6 saate kadar kesintisiz kullanım
- 24 saat ekstra kullanım süresi
Vivo X100 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
Prestijli akıllı telefon üreticileri arasında yer alan Vivo’nun yeni cihazları X100 serisi olarak tanıtılıyor. 2023 yılının başlarında X90 serisini piyasaya süren Vivo, hiç vakit kaybetmeden bir üst sürümün hazırlıklarını tamamlıyor.
vivo TWS Air 2 Fiyatı
Henüz sadece memleti Çin'de satışa sunulan TWS Air 2 kulaklık modeli, 20 dolar fiyat etiketine sahip. Oldukça uygun bir fiyata satışa çıkan ürünün Türkiye'ye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.
Ancak anlaşılan o ki ülke genelinde düşük bütçeli kulaklık almak isteyen kullanıcıların aradığı bir ürün olmaya şimdiden aday.
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