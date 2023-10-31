Beklenen vivo TWS Air 2 Satışa Sunuldu: Hangi Ülkelerde Var?

Geçtiğimiz hafta tanıtılan ve markanın dikkat çeken ürünlerinden biri haline gelen vivo TWS Air 2 tam kablosuz kulaklık, satışa sunuldu.

Çin'de üretilen ve tüm dünyaya tanıtılan ürün, kendi ülkesinde satılmaya başladı. vivo Y100 5G akıllı telefonunda olduğu gibi vivo'nun bu kulaklık modeli de uygun fiyatlı bir şekilde geliyor.

vivo TWS Air 2 Özellikleri Neler?

vivo TWS Air 2, 14.2 mm sürücüler, yapay zeka gürültü engelleme, düşük gecikme modu ve Bluetooth 5.3 gibi son teknoloji özelliklerle karşımıza çıkıyor. 14.2 mm dinamik sürücüler ve yapay zeka destekli gürültü engelleme özellikleri sayesinde kullanıcı deneyimini artırmak hedefleniyor.

Cihazın diğer özellikleri:

3D panaromik ses

DeepX 3.0 yoğun ses teknolojisi

Çakıl taşı benzere kutu

Bluetooth 5.3

Çift bağlantı izni

55ms gecikme modu

6 saate kadar kesintisiz kullanım

24 saat ekstra kullanım süresi

vivo TWS Air 2 Fiyatı

Henüz sadece memleti Çin'de satışa sunulan TWS Air 2 kulaklık modeli, 20 dolar fiyat etiketine sahip. Oldukça uygun bir fiyata satışa çıkan ürünün Türkiye'ye ve diğer ülkelere ne zaman geleceği hakkında net bir bilgi paylaşılmadı.

Ancak anlaşılan o ki ülke genelinde düşük bütçeli kulaklık almak isteyen kullanıcıların aradığı bir ürün olmaya şimdiden aday.