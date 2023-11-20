vivo, UEFA EURO 2024'ün Resmi Ortağı Oldu!

vivo, Almanya'da düzenlenecek olan UEFA EURO 2024'ün resmî ortağı oldu.

Turnuvanın resmî akıllı telefon sağlayıcısı olan vivo, amiral gemisi akıllı telefonlarla aksiyon dolu anları yakalayarak profesyonel düzeyde fotoğrafçılığı herkes için kolayca erişilebilir hâle getirmeyi amaçlıyor.

Turnuva Boyunca Personellere vivo Telefonlar Sağlanacak

İş birliği kapsamında vivo, UEFA EURO 2024 personelini amiral gemisi akıllı telefonlarla destekleyerek dünya çapında futbol taraftarlarının ilgisini çekmek için UEFA ile yakın bir şekilde çalışacak.

Taraftarlar için özel şampiyona deneyimleri arasında önde gelen DJ'lerin maç öncesi performansları ve maç sonrası "Maçın Oyuncusu" törenleri yer alacak.

vivo daha önce de taraftarları unutulmaz anları paylaşmaya teşvik etmiş ve şanslı bir taraftarın şampiyona finaline rüya gezisine sponsor olduğu UEFA EURO 2020'deki benzersiz anların başrolü oynamıştı.

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