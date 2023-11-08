vivo'nun Yeni Bütçe Dostu İki Modeli Y27 ve Y17s Türkiye'de Satışta! İşte Fiyatı ve Özellikleri!

Türkiye'de bir dizi ürünüyle 7'den 70'e büyük popülarite kazanan vivo, Y serisi modellerden Y27 ve Y17s'yi Türkiye'de satışa sundu.

Bütçe dostu olmalarıyla bilinen bu iki model, güçlü pil kapasitelerine sahip ve uzun süreli kullanım ve geniş depolama konusunda kullanıcıların yüzünü güldürmeyi başarıyor.

Şık Tasarımıyla Dikkat Çekiyor: Y27

vivo Y27, MediaTek Helio G85 işlemcisine sahip ve 6 GB RAM + 6 GB Sanal RAM ve 128 GB dâhili depolamayla geliyor.

FullHD+ çözünürlüğe sahip ekran 90 Hz yenileme hızıyla akıcı bir deneyim sunarken, 50MP ana kamerası ise ultra net fotoğraf ve videolar çekilmesine olanak tanıyor.

vivo Y27 Özellikleri

Ekran: 6,64 inç, 1080 x 2388 piksel, IPS LCD, 90Hz yenileme hızı

6,64 inç, 1080 x 2388 piksel, IPS LCD, 90Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 6 GB + 6 GB

6 GB + 6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50MP + 2MP

50MP + 2MP Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 5.000 mAh, 44W

5.000 mAh, 44W İşletim Sistemi: Android 13

vivo Y27 Fiyatı

Öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu uygulaması kapsamında Y27 ve 17s’i avantajlı olarak satın alma şansına sahip olan öğrenciler, satın alımlarını vivo’nun online satış platformu myvivoshop.com’dan yaptıkları takdirde 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra avantaj elde ediyor.

vivo Y27'nin resmî satış fiyatı ise 9.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Küçük Olduğu Kadar Güçlü: Y17s

Estetik tasarımı ve renk seçenekleriyle dikkat çeken Y17s de tıpkı Y27 gibi MediaTek Helio G85 işlemcisinden gücünü alıyor.

6 GB RAM ve 128 GB depolama ile gelen telefonun ekranı 6,56 inç büyüklüğüne sahip. 50MP ana kamera bulunan telefonun pil tarafında ise 15W hızlı şarj destekli 5.000 mAh bir pil yer alıyor.

vivo Y17s Özellikleri

Ekran: 6,56 inç, 720 x 1612 piksel, IPS LCD, 60Hz yenileme hızı

6,56 inç, 720 x 1612 piksel, IPS LCD, 60Hz yenileme hızı İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB

128 GB Arka Kamera: 50MP + 2MP

50MP + 2MP Ön Kamera: 8MP

8MP Pil: 5.000 mAh, 15W

İşletim Sistemi: Android 13

vivo Y17s Fiyatı

Öğrencilere özel uygulanan telefon indirimi, Y27'de olduğu gibi Y17s'de de kullanılabiliyor. Öğrenciler, satın alımlarını vivo’nun online satış platformu myvivoshop.com’dan yaptıkları takdirde 500 TL sepet indirimi ve 400 TL kupon desteği olmak üzere toplam 900 TL ekstra avantaj elde ediyor.

vivo Y17s'nin resmî satış fiyatı ise 7.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

vivo tüm Y serisi modellerinde olduğu gibi Y27 ve 17s’de de tüketicilere en az 2 büyük Android güncellemesi ve 3 yıl Android güvenlik güncelleme garantisi veriyor.

Peki siz vivo'nun yeni bütçe dostu telefonları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.