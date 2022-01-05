Renk Değiştiren Vivo V23 ve V23 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Vivo V23 ve V23 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çin merkezli telefon üreticisi Vivo'nun tanıttığı yeni cihazlar güneşte renk değiştirebiliyor. Cihazların renk değiştirme özelliği, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Vivo tarafından tanıtılan yeni modellere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Vivo V23 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,44 inç, AMOLED, 90Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G

GPU: Mali-G68 MC4

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 50 MP + 8 MP

Batarya: 4200 mAh, 44W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Funtouch 12

Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, V23 ve V23 Pro isimli yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. "Sunshine Gold" isimli renk seçeneği, güneş ışığına maruz kalındığında telefonun renginin 5 ile 6 dakika boyunca değişmesine olanak tanıyor.

Vivo şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.

İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Vivo V23 modelinin fiyatları şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 400 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 470 dolar

Vivo V23 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,56 inç, AMOLED, 90Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1080 x 2376 piksel

İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 5G

GPU: Mali-G77 MC9

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP

Ön Kamera: 50 MP + 8 MP

Batarya: 4300 mAh, 44W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Funtouch 12

Vivo V23 Pro'nun arka yüzeyinde 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 50 MP geniş açılı kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcut. Telefonun fiyatları şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 460 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 590 dolar

Vivo V23 ve V23 Pro özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.