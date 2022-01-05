Renk Değiştiren Vivo V23 ve V23 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Vivo V23 ve V23 Pro özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte renk değiştirebilme özelliğine sahip olan yeni Vivo telefon modellerinin donanımına dair detaylar!
Vivo V23 ve V23 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çin merkezli telefon üreticisi Vivo'nun tanıttığı yeni cihazlar güneşte renk değiştirebiliyor. Cihazların renk değiştirme özelliği, kullanıcılar tarafından yoğun ilgi gördü. Vivo tarafından tanıtılan yeni modellere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.
Vivo V23 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,44 inç, AMOLED, 90Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 920 5G
- GPU: Mali-G68 MC4
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 50 MP + 8 MP
- Batarya: 4200 mAh, 44W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, Funtouch 12
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Çin merkezli telefon üreticisi Vivo, V23 ve V23 Pro isimli yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. "Sunshine Gold" isimli renk seçeneği, güneş ışığına maruz kalındığında telefonun renginin 5 ile 6 dakika boyunca değişmesine olanak tanıyor.
Vivo şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 64 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.
İki farklı renk seçeneği ile birlikte gelen Vivo V23 modelinin fiyatları şu şekilde:
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 400 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 470 dolar
Vivo V23 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,56 inç, AMOLED, 90Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1080 x 2376 piksel
- İşlemci: MediaTek Dimensity 1200 5G
- GPU: Mali-G77 MC9
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 108 MP + 8 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 50 MP + 8 MP
- Batarya: 4300 mAh, 44W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, Funtouch 12
Vivo V23 Pro'nun arka yüzeyinde 108 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 50 MP geniş açılı kamera ve 8 MP ultra geniş açılı kamera mevcut. Telefonun fiyatları şu şekilde:
- 8 GB RAM + 128 GB depolama alanı: 460 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB depolama alanı: 590 dolar
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