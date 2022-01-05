Realme GT 2 ve GT 2 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
Realme GT 2 ve GT 2 Pro özellikleri ve fiyatı belli oldu. İşte Çinli telefon üreticisinin şık tasarıma ve güçlü donanıma sahip yeni akıllı telefon modelleri!
Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Realme GT 2 ve GT 2 Pro modelleri tanıtıldı. Peki, Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni telefonlarının donanımı ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.
Realme GT 2 Pro Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,7 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+
- Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen1
- GPU: Adreno 730
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- Kamera: 50 MP + 50 MP + 3 MP
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 5000 mAh, 65W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, Realme UI 3.0
- Fiyat: 613 dolar (8 GB + 128 GB), 787 dolar (12 GB + 512 GB)
iPhone 15 Pro Kamerası Sızdırıldı!
iPhone 15 Pro kamerası ortaya çıktı. Analist Jeff Pu tarafından ortaya atılan iddia, çok sayıda kullanıcının önemli ölçüde heyecanlanmasını sağladı.
6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3216 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip.
Gücünü Snapdragon 8 Gen1 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. GPU tarafında ise Adreno 730 mevcut. Cihazda 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı sürüm bulunuyor. Realme GT 2 Pro olarak isimlendirilen model 163,2 x 74,7 x 8,2 mm boyutlarında.
Realme şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3 MP mikroskop kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.
Realme GT 2 Özellikleri ve Fiyatı
- Ekran: 6,62 inç, AMOLED, 120Hz
- Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel
- İşlemci: Snapdragon 888 5G
- GPU: Adreno 660
- RAM: 8 GB / 12 GB
- Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB
- Kamera: 50 MP, diğer iki kamera açıklanmadı
- Ön Kamera: 32 MP
- Batarya: 5000 mAh, 65W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 12, Realme UI 3.0
- Fiyat: 425 dolar (8 GB + 128 GB), 503 dolar (12 GB + 256 GB)
Özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkan Realme GT 2 ve GT 2 Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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