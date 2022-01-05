Realme GT 2 ve GT 2 Pro Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Özellikleri ve fiyatı ile dikkat çeken Realme GT 2 ve GT 2 Pro modelleri tanıtıldı. Peki, Çin merkezli akıllı telefon üreticisinin yeni telefonlarının donanımı ve fiyatı nedir? Konuya dair merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Realme GT 2 Pro Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,7 inç, AMOLED, 120Hz, HDR10+

Çözünürlük: 1440 x 3216 piksel

İşlemci: Snapdragon 8 Gen1

GPU: Adreno 730

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Kamera: 50 MP + 50 MP + 3 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5000 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Realme UI 3.0

Fiyat: 613 dolar (8 GB + 128 GB), 787 dolar (12 GB + 512 GB)

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1440 x 3216 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve HDR10+ sunuyor. AMOLED ekrana sahip olan telefon delikli ekran tasarımına sahip.

Gücünü Snapdragon 8 Gen1 işlemcisinden alan telefonda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği yer alıyor. GPU tarafında ise Adreno 730 mevcut. Cihazda 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç farklı sürüm bulunuyor. Realme GT 2 Pro olarak isimlendirilen model 163,2 x 74,7 x 8,2 mm boyutlarında.

Realme şirketinin yeni akıllı telefon modelinin arka kısmında 50 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 3 MP mikroskop kamera bulunuyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera mevcut.

Realme GT 2 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran: 6,62 inç, AMOLED, 120Hz

Çözünürlük: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Snapdragon 888 5G

GPU: Adreno 660

RAM: 8 GB / 12 GB

Dahili Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB

Kamera: 50 MP, diğer iki kamera açıklanmadı

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5000 mAh, 65W hızlı şarj

İşletim Sistemi: Android 12, Realme UI 3.0

Fiyat: 425 dolar (8 GB + 128 GB), 503 dolar (12 GB + 256 GB)

Özellikleri ve fiyatı ile ön plana çıkan Realme GT 2 ve GT 2 Pro modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.