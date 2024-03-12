vivo V29 5G Tüm Dayanıklılık Testlerinden Geçti: 27 Seneye Kadar Sorunsuz Çalışabiliyor!

vivo, yüksek kalite standarlatına uyarak kullanıcıların güvenini ve memnuniyetini kazanmak için tüm cihazlarında olduğu gibi V29 5G telefon modelini de titiz testlere tabi tutuyor.

Her sene olduğu gibi bu sene de 15-21 Mart arasında kutlanan Tüketiciyi Koruma Haftası'nda vivo da tüketici haklarına dikkat çeken önemli testlerine vurguda bulunuyor.

vivo V29 5G Testlerden Başarıyla Geçiyor

vivo'nun geçtiğimiz aylarda Türkiye'de satışa sunduğu V29 5G telefon modeli, sağlamlık ve dayanıklılık testleriyle markanın uzun süreli ve sorunsuz bir deneyim yaşatacağını adeta kanıtlıyor. Dayanıklılık konusunda başarılı şekilde direnç gösteren akıllı telefon, 32.000 kez düşme, 6.000 kez kulaklık girişi ve 150.000 kez güç düğmesi testlerine giriyor.

Ek olarak -20 derece ve +50 derece ekstrem sıcaklık testi ve 10.00 kez şarj kablosu takıp çıkarma testlerine de tabii tutuluyor. Bu sonuçlara bakıldığı zaman da telefonu her gün şarja takmakla 27 yıldan uzun bir süre sağlam bir şekilde kullanılmaya devam edileceği görülüyor.

IP68 sertifikasına sahip olan vivo V29 5G, suya dayanıklı olmasıyla da kullanıcı memnuniyetini ön planda tutuyor. Toza ve suya karşı yüksek koruma gerçekleştirdiğini gösteren sertifikayı alabilmek için de ciddi laboratuvar testlerinden geçen telefon modeli; yağmurda, sporda, buharlı ortamlarda, kumsalda, inşaat ve şantiyelerde de rahatlıkla kullanılabiliyor.

Suya düşme, üzerine sıvı dökülmesi gibi durumlarda da sorunsuz çalışmaya devam edebilen V29 modeli, 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası ile su altında da sorunsuz fotoğraf ve video çekimini mümkün hale geliyor.

Ayrıca vivo Türkiye fabrikasında üretilen tüm ürünler, testlerden başarıyla geçtikten sonra piyasaya sürülüyor. Rakiplerine oranlar da sadece %0,63'lük düşük tamir oranıyla da kullanıcılarını memnun etme odaklı çalışmaya devam ediyor.