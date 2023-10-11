vivo V29 Fiyat Performans ile Dayanıklılığı Bir Araya Getiriyor!

Günümüzün hızlı dünyasında, akıllı telefonlar günlük rutinlerimizin ayrılmaz bir parçası hâline geldi ve bizlere hizmet ediyor ancak bu vazgeçilmez cihazlar genellikle kir, toz ve sudan kaynaklanan tehditlerle karşı karşıya kalıyor ve bu da kullanım ömürlerinin kısalmasına neden oluyor.

vivo bu duruma öncelik vererek yeni modeli V29'da uluslararası IP standardı olan bir akıllı telefonun dış etkenlere karşı dayanıklılığının önemli göstergesinde büyük önem veriyor.

Şu anda IP68, toza ve suya karşı yüksek düzeyde koruma sağlayarak dayanıklılık standartlarının zirvesini oluşturuyor. vivo V29, IP68 koruma sayesinde zorlu laboratuvar testlerinde üstün başarı göstererek dayanıklılık konusunda en yüksek notları almayı başarmış durumda.

IP68 sertifikası amiral gemisi akıllı telefonlarda yaygın hâle gelmiş olsa da, birçok tüketici için ulaşılamaz olmaya devam ediyor. Vivo V29, toza ve suya dayanıklılık için IP68 sertifikasının yanı sıra orta segmentte ulaşılabilir bir telefon sunarak bu boşluğu dolduruyor.

Laboratuvarda titizlikle test edilen V29, kullanıcıların yağmurlu havalarda, egzersiz sırasında, buharlı ortamlarda, plajda, şantiyelerde ve hatta su altında çeşitli senaryolarda güvenle kullanabilmelerini sağlıyor. V29'un gelişmiş 50 MP OIS Ultra Algılama Kamerası, suya veya dökülmelere maruz kaldığında bile sorunsuz çalışmayı garanti ediyor.

vivo V29 Özellikleri

Ekran: 6.78 inç AMOLED, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz yenileme hızı

6.78 inç AMOLED, 1260 x 2800 piksel, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 50MP ana kamera + 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü

50MP ana kamera + 8MP ultra geniş açı, 2MP derinlik sensörü Ön Kamera: 50MP

50MP Pil: 4.600 mAh, 80W hızlı şarj

4.600 mAh, 80W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 13 tabanlı FunTouch OS 13

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