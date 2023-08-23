vivo "Star Işığı" Özellikli V29 Akıllı Telefonunu Türkiye'de Ön Satışa Açtı!

Akıllı telefon teknolojisinin önde gelen markalarında vivo, myvivoshop.com üzerinden ön satışa sunulan en yeni amiral gemisi modeli V29'u tanıttı.

vivo V29, stüdyo portre özellikleriyle öne çıkıyor ve iki büyüleyici renk seçeneği sunuyor: Işıltılı Gök Mavisi ve Derin Gece Siyahı.

vivo V29 Ön Satışa Açıldı

Kendi kategorisinde bir ilk olan kavisli ekrana sahip olan vivo V29'u 31 Ağustos'a kadar vivo'nun çevrimiçi satış kanalları üzerinden sipariş veren müşteriler, 5.099 TL değerinde değerli bir hediye paketi kazanacak. 19.999 TL değerindeki telefonun ön siparişini gerçekleşen müşteriler, bu paketle 1.599 TL değerinde vivo TWS ANC kablosuz kulaklık, standart iki yıllık garantiye ek olarak bir yıllık üretici garantisi ve bir yıllık ücretsiz ekran koruma hizmetine sahip oluyor.

V29, yenilikçi "Star Işığı" (Aura Light) özelliği ile akıllı telefon fotoğrafçılığını yeniden tanımlıyor. Arka kamera ünitesinde önemli bir ışık halkası olan bu özellik, profesyonel stüdyolara benzer yumuşak bir aydınlatma sağlar ancak standart bir flaşın dokuz katı yoğunluğa sahiptir.

vivo V29'un Dikkat Çeken Özelliği "Star Işığı"

"Star Işığı", yüzlerdeki gölgeleri ve çevredeki karanlık noktaları ortadan kaldıran üç boyutlu bir aydınlatma efekti yaratarak, aydınlatma koşullarından bağımsız olarak çarpıcı portreler için iyi aydınlatılmış açılar sağlıyor.

Kamera aynı zamanda değişen renk sıcaklıklarına uyum sağlamasına ve düşük ışıklı ortamlarda basit bir dokunuşla parlak, net portreler sunmasına olanak tanıyan Akıllı Renk Sıcaklığı ayarına da sahip.

120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç AMOLED 3D kavisli ekrana sahip olan V29, zarif bir tasarıma sahip ve kullanıcının göz sağlığına öncelik veren üç göz koruma sertifikasıyla geliyor.

Qualcomm Snapdragon 778G işlemci ile 8 GB RAM'den güç alan vivo V29, güçlü performans ve kesintisiz 5G bağlantısı sunuyor.

vivo V29 Özellikleri