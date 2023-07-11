vivo V29 Pro Geekbench Puanları Ortaya Çıktı

vivo V29 Pro modelinin Geekbench puanları belli oldu. Peki, vivo marka yeni akıllı telefon modeli Geekbench testinde nasıl bir performans sergiledi? vivo V29 Pro'ya dair merak edilen detaylar haberimizde.

vivo V29 Pro Geekbench Puanları Paylaşıldı

vivo, yakında V29 serisi akıllı telefon modellerini satışa sunmaya hazırlanıyor. Resmi tanıtımdan önce V29 Pro modelinin Geekbench puanları ortaya çıktı. Geekbench 4'teki test sonuçlarının yanı sıra telefonun bazı özellikleri de belli oldu.

vivo V2251 model numarasına sahip olan akıllı telefon tekli çekirdek testinde 4394 puan, çoklu çekirdek testinde 14.677 puan aldı. Geçtiğimiz aylarda vivo V29 5G'nin Geekbench sonuçları da ortaya çıkmıştı. V29 5G tekli çekirdek testinde 1000 puan, çoklu çekirdek testinde ise 2803 almıştı.

Geekbench test sonuçlarına göre vivo V29 Pro modelinde 12 GB RAM yer alacak. Söz konusu telefonun farklı RAM seçenekleri sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor. Gücünü Dimensity 8200 işlemcisinden alan cihaz Android 13 tabanlı FuntouchOS 13 ile beraber gelecek.

vivo V29 Pro Özellikleri (Söylenti)

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: HD+

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 66W

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