vivo V29e'nin Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

vivo V29e'den gelen yeni sızıntı, telefonun 28 Ağustos'ta gerçekleşecek lansmanından önce özelliklerini ve fiyatını gün yüzüne çıkarıyor.

vivo V29e, 28 Ağustos'ta Hindistan'da ilk lansmanını gerçekleştirecek. Bugün TheTechOutlook tarafından hazırlanan yeni bir rapor, akıllı telefon hakkında daha önce bilinenden daha fazla ayrıntıyı ortaya çıkardı.

vivo V29e Özellikleri (Sızıntı)

Rapora göre vivo V29e, FHD+ çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 1.300 nit'e kadar parlaklık, 360Hz PWM karartma ve %93,3 ekran-gövde oranı sunan 6,78 inç AMOLED ekranla gelecek. Telefon 7,57 mm'lik ince bir profile ve 180,5 gram ağırlığa sahip olacak. Markaya göre vivo V29e, kendi fiyat segmentindeki en ince kavisli kenarlı ekranlı telefon olacak.

Snapdragon 695 işlemci vivo V29e'ye güç verecek. 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama olmak üzere vivo V29e iki farklı varyantla satışa sunulacak. Cihaz ayrıca 8 GB'a kadar sanal RAM desteği sunacak. Telefonun pil kısmında ise 44W hızlı şarj özelliğine sahip, 5.000 mAh pil bulunacak.

Fotoğrafçılık noktası ise vivo V29e'nin en güçlü yanlarından biri olacak. Cihaz, OIS destekli 64MP ana kameraya ve 8MP ultra geniş kameraya sahip olacak. Telefon ayrıca etkileyici gece portre çekimleri vaat ediyor. Cihazın ön tarafında ise göz otomatik odaklama özellikli 50MP selfie kamerası yer alacak.

vivo V29e Fiyatı

vivo, vivo V29e'nin 25.000 Rs (yaklaşık 300 $) ile 30.000 Rs (yaklaşık 360 $) arasında fiyatlandırılacağını doğruladı.

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