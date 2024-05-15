vivo, Star Işığı Teknolojisi ile Gece Fotoğrafçılığına Yeni Soluk Getiriyor

Akıllı telefonlardaki kamera teknolojileri her yeni modelde biraz daha gelişiyor. Öyle ki günümüzde modern bir amiral gemisi, profesyonel kameralara bile meydan okuyabiliyor. Ancak söz konusu gece fotoğrafçılığı ve düşük ışık performansı olduğunda durum biraz değişiyor.

Her ne kadar "gece modu" teknolojilerinde de ilerlemeler olsa da gece fotoğraflarında düzgün bir kare yakalamak isteyen kullanıcılar hala flaş ışığını kullanmak durumunda kalıyor. Ne yazık ki bu da bazı bozulmalara neden olabiliyor. Neyse ki vivo, V30 5G modelinde bulunan Star Işığı özelliği ile bir çözüm sunuyor.

vivo V30 5G'nin Star Işığı Özelliği ile Geceyi Aydınlatın

Geleneksel flaş ışığıyla yapılan çekimlerde doğal olmayan pozlar ve istenmeyen etkiler oluşabilir. Ancak, vivo'nun yedi yıllık çalışmasının ürünü olan Star Işığı, bu sorunları ortadan kaldırarak daha doğal ve dengeli görüntüler elde edilmesini sağlıyor.

Normal bir flaşa göre 19 kat daha geniş alana yayılan ve 50 kat daha yumuşak ışık veren bu teknoloji, stüdyo kalitesindeki ışık ve gölge efektlerini cep telefonuna taşıyor. Bu doğrultuda Star Işığı teknolojisinin yeteneklerini sergilemek isteyen vivo, Müzeler Haftası'nda yapabileceklerini sizlere gösterdi.

Siz de 18 – 24 Mayıs tarihleri arasında, vivo V30 5G'nin Star Işığı özelliğini kullanarak etkileyici fotoğraflar çekebilirsiniz. İşte bu özel haftada ziyaret edebileceğiniz bazı müzeler: