vivo V30 Lite Türkiye'ye Geliyor: Özellikleri Açıklandı!
vivo 30 Lite Türkiye kullanıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Heyecan verici bir garanti fırsatı da bulunacak. İşte detaylar!
Kullanıcılar telefon satın almadan önce en çok pil ömrüne dikkat ediyorlar. Bir cep telefonunu en kullanışlı kılan özelliklerden biri uzun pil ömrü. vivo 30 Lite, bu taleplere karşılık verebilecek segmentinin en hızlı şarjına sahip akıllı telefonu vivo V30 Lite'ı Türkiye'de satışa sunacak.
Cihazda bulunan 80W hızlı şarj teknolojisi sayesinde, kullanıcılar telefonlarını yaklaşık 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edebilecek. Akıllı Şarj Motoru 2.0 ise pilin aşırı ısınmasını ve aşınmasını engelleyerek şarj işlemini optimize ediyor.
Gece Şarj Koruması ile telefonun şarjı yüzde 80'e ulaştığında otomatik olarak şarj kesiliyor, bu pil ömrünün uzatılmasına yardımcı oluyor. vivo, V30 serisi için dört yıl boyunca geçerli olan, pil sağlığı yüzde 80'in altına düştüğünde ücretsiz değişim garantisi sunuyor.
vivo V30 Lite Teknik Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.67 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- Batarya: 5000 mAh
- Kamera Çözünürlüğü: 50 MP
- RAM: 8 GB
- Dahili Depolama: 256 GB
- Yonga Seti: Qualcomm Snapdragon 685
En İyi vivo Akıllı Telefon Modelleri (2024)
vivo, kuşkusuz son zamanların en popüler akıllı telefon üreticilerinden biri. Özellikle de geliştirdiği orta sınıf ve uygun fiyatlı telefonlarla dikkatleri üzerine çeken şirket, fiyat-performans dengesine önem veren kullanıcıların başlıca tercihlerinden biri.
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