vivo V30 Lite Türkiye'ye Geliyor: Özellikleri Açıklandı!

Kullanıcılar telefon satın almadan önce en çok pil ömrüne dikkat ediyorlar. Bir cep telefonunu en kullanışlı kılan özelliklerden biri uzun pil ömrü. vivo 30 Lite, bu taleplere karşılık verebilecek segmentinin en hızlı şarjına sahip akıllı telefonu vivo V30 Lite'ı Türkiye'de satışa sunacak.

Cihazda bulunan 80W hızlı şarj teknolojisi sayesinde, kullanıcılar telefonlarını yaklaşık 30 dakikada yüzde 80'e kadar şarj edebilecek. Akıllı Şarj Motoru 2.0 ise pilin aşırı ısınmasını ve aşınmasını engelleyerek şarj işlemini optimize ediyor.

Gece Şarj Koruması ile telefonun şarjı yüzde 80'e ulaştığında otomatik olarak şarj kesiliyor, bu pil ömrünün uzatılmasına yardımcı oluyor. vivo, V30 serisi için dört yıl boyunca geçerli olan, pil sağlığı yüzde 80'in altına düştüğünde ücretsiz değişim garantisi sunuyor.

vivo V30 Lite Teknik Özellikleri