Orta Segmentin Yeni Yıldızı vivo V30 Pro’nun Özellikleri Sızdırıldı!

Çinli şirket vivo, V30 ve V30 Lite modelinden oluşan yeni V30 ailesini piyasaya sürdü. Her ikisi de vivo'nun ürünlerini resmi olarak sattığı pazarlarda küresel olarak mevcut.

Bununla birlikte, vivo'nun henüz açıklamadığı ancak çok da uzak olmayan bir gelecekte tanıtmayı planladığı bir başka V30 serisi telefon daha var. Bu yeni model vivo V30 Pro modeli olacak.

Adına ve yakın zamanda sızdırılan özelliklerine bakılırsa, bu vivo'nun bugüne kadarki en güçlü orta sınıf telefonu olacak gibi gözüküyor.

Yeni vivo V30 Orta ve Üst Segment Özelliklere Sahip

Geekbench'teki kıyaslama listesine göre, vivo v30 Pro bir MediaTek Dimensity 8200 işlemci ve en az 12 GB RAM ile donatılacak. Beklendiği gibi telefon Android 14 ile çalışıyor, fakat kıyaslamadan elde ettiğimiz tüm bilgiler bu kadar gözüküyor. Söylentiler doğru çıkarsa, v30 Pro, Çin'e özel vivo S18 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olabilir, ancak bu birkaç farkla gelecek.

S18 Pro çok daha iyi bir MediaTek Dimensity 9200+ işlemciden güç alıyor ve 16GB RAM ve 256/512GB depolama alanı sunuyor. Ancak 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+AMOLED ekran ve üçlü kamera kurulumu (50MP + 50MP + 12MP) dahil olmak üzere geri kalan özellikler aynı olabilir. Ayrıca S18 Pro, orta ve üst seviye akıllı telefonlar için standart hale gelen 5.000 mAh bataryaya sahip.

V30 geçen hafta dünya çapında resmi olarak piyasaya sürülmesine rağmen, bazı pazarlar henüz onu alamadı. Kaynak, hem V30 hem de V30 Pro'nun Mart ayında Hindistan'da piyasaya sürüleceğini ve “Hindistan pazarı için özel olarak tasarlanmış” ZEISS ortak mühendislik kameralarıyla geleceklerini bildirdi.

V30 Pro'nun Hindistan'da piyasaya sürülmesinin telefonun küresel lansmanıyla aynı zamana denk gelip gelmeyeceği belli değil. Ancak duyuru yaklaştıkça muhtemelen daha fazla bilgi sahibi olacağız.