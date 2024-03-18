vivo V30 Serisi Türkiye'ye Geliyor: Satışa Başlayacağı Tarih Verildi!

Geçtiğimiz hafta vivo'nun Star Işığı portresi özelliği ile ilgili detayları aktarmıştık. Şimdi de normal flaşa göre tam 19 kat daha geniş alana ve 50 kat daha yumuşak ışık yayan özelliğe sahip vivo V30 akıllı telefon modeli Türkiye'ye geliyor.

Fotoğraf ve video çekimlerinde yeni bir çağ başlatmak için çalışmalarına devam eden vivo, Star Işığı portresi özelliğine sahip V30 modelini 20 Mart'tan itibaren Türkiye pazarında ön satışa sunacak. Orta segmentin yeni gözdesi olacak telefon modeli, diğer özellikleriyle de dikkat çekiyor.

vivo V30 Özellikleri ve Fiyatı

vivo V30, 6,78 inç ekranı ve 256 GB depolama alanıyla ön plana çıkıyor. Çift hat seçeneğinin bulunması kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlamakla birlikte memnuniyeti de artırıyor. Öte yandan 8 GB RAM ile de kendi pazarında reakbeti artırıyor.

5000 mAh batarya kapasiteli telefon modeli, hızlı şarj desteğiyle 48 dakikada önemli bir şarj doluluğuna erişiyor. Yapay zeka sahne algılama özelliği bulunan kamerasının haricinde telefonun en büyük ve önemli özelliği de günün her saati Star Işığı portresi ile canlı ve net kareler yakalanabiliyor.

4.5G ve 5G desteği

Suya ve toza dayanıklı

50 MP + 50 MP + 2 MP arka kamera

50 MP ön kamera

Android 14 (U) işletim sistemi versiyonu

6.78 inç AMOLED FHD+ 1260x2800 piksel ekran

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti

vivo V30'un şu an için Türkiye fiyatı netleşmiş değil. 20 Mart'ta ön satışa çıktığı zaman fiyatlar da netleşmiş olacaktır.