vivo V30'un Star Işığı Teknolojisi Sayesinde Fotoğraflarınız Hiç Olmadığı Kadar İyi Olacak

vivo, Türkiye'deki ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirketin son hamlelerinden biri ise ülkemizde satışa sunduğu V30 modeli oldu. Özellikle de normal bir flaşa göre 19 kat daha geniş alana 50 kat daha yumuşak ışık yayan Star Işığı portresi ile ses geriren vivo V30, özellikleri ve fiyatı ile başta sosyal medya olmak üzere akıllı telefon deneyiminde çıtayı yükseltiyor.

vivo V30: Star Işığı Portresi ile Sosyal Medyada Dikkat Çekiyor

Sosyal medyanın hayatımızdaki önemi her geçen gün artarken, teknoloji markaları da ürünlerini bu doğrultuda geliştiriyor. vivo V30, sosyal medyada paylaşım yapmayı sevenler için üstün kamera ve pil özellikleriyle dikkat çekiyor. V30, stüdyo kalitesinde portreler çekmenize olanak tanıyan Star Işığı portresi özelliği ile öne çıkıyor.

Bu özellik, fotoğraflarda gerçeğe en yakın renkler sunarken, kötü ortam ışığını gideriyor ve yüzdeki karanlık bölgeleri doğal ışıkla aydınlatıyor. V30'un 50 MP Otomatik Odaklamalı Grup Selfie Kamerası ve 119° Ultra Geniş Açılı Arka Kamerası, geniş açılı çekimler ve yüksek kaliteli grup fotoğrafları sunuyor.

Türkiye'de pil sağlığı takip fonksiyonuna sahip ilk Android akıllı telefon olan vivo V30, 1.600 şarj döngüsünden sonra bile sağlık düzeyi yüzde 80'in altına düşmeyen dört yıl dayanıklı piliyle kesintisiz bir paylaşım deneyimi sunuyor. Ayrıca, pil sağlığı yüzde 80'in altına düşerse ücretsiz değişim garantisi veriliyor.

Vivo V30 Özellikleri

Ekran: 6.78 İnç, AMOLED, 1260x2800 (FHD+), 120 Hz

6.78 İnç, AMOLED, 1260x2800 (FHD+), 120 Hz Depolama: 256 GB, UFS 2.2

256 GB, UFS 2.2 RAM: 12 GB, LPDDR4X

12 GB, LPDDR4X Batarya: 5000 mAh, 80 W Hızlı Şarj

5000 mAh, 80 W Hızlı Şarj Kamera: Arka: 50 MP (Ana), 50 MP (Geniş Açı), 2 MP (Derinlik) Ön: 50 MP Video: 4K 30 fps

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 Su ve Toza Dayanıklılık: IPX4, IP5X

IPX4, IP5X Ağ Bağlantıları: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC

5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, NFC İşletim Sistemi: Android 14, FunTouch OS 14

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