Fotoğraf Tutkunlarının Yeni Gözdesi vivo V40 Kullanıcılara Neler Sunuyor?

Akıllı telefon pazarının yükselen yıldızı vivo, ZEISS ile yaptığı iş birliği sayesinde geliştirdiği V40 modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle kamera teknolojileri alanında iddialı olan bu cihaz, portre fotoğrafçılığında çığır açacak özelliklere sahip. ZEISS imzasını taşıyan özel lens efektleriyle V40, kullanıcıların hem estetik hem de teknik açıdan üst düzey kareler yakalamasını hedefliyor. İşte detaylar!

vivo V40, ZEISS Kamerası ile Fark Yaratıyor

V40’ın kamera sistemi, ZEISS’in asırlık optik mirasından ilham alıyor. Cihazın 50 MP ZEISS OIS Ana Kamerası, detay kaybına izin vermeyen net çekimlerin önünü açarken; ultra geniş 119° açıya sahip 50 MP ZEISS Ultra Geniş Açılı Kamerası ise hem manzara hem de kalabalık grup fotoğraflarında her ayrıntının kadraja girmesini sağlıyor.

Önde yer alan 50 MP ZEISS Grup Selfie Kamerası ise akıllı otomatik odaklama teknolojisiyle, daha fazla kişinin net ve renkli selfie’lerde yer almasına imkân tanıyor. Burada en dikkat çekici nokta, ZEISS’in klasik lens karakterlerinden ilham alınarak hazırlanan 7 farklı portre stili. Biotar, B-speed, Sonnar, Planar, Distagon, Cinematic ve Cine-Flare gibi isimlerle anılan bu özel efektler, fotoğraflara özgün bokeh, parlama ve ışık oyunları katıyor.

Örneğin ZEISS Biotar Stili ile dış mekân çekimlerinde keskin hatlı, zeytin formunda ışık halkaları dikkat çekerken; ZEISS Planar Stili daha yatay çizgilere sahip bir bokeh yaratıyor. Sonnar seçeneği arka planı neredeyse yok edecek kadar yumuşatırken, B-Speed Stili ünlü filmlerde kullanılan ikonik yay-üçgen ışık biçimlerini fotoğraflara taşıyor. Cinematic ve Cine-Flare efektleri ise sinematografik bir dokunuşla, sanki film setindeymişsiniz gibi bir his veriyor.

Elbette V40 sadece kamerasıyla öne çıkan bir telefon değil. 5500 mAh kapasiteli büyük BlueVolt pil, kullanıcıların uzun süre müzik dinlemesine ve kesintisiz kullanımına destek olurken, 80W FlashCharge Teknolojisi ile telefon hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

12GB + 12GB Genişletilmiş RAM desteğiyle cihaz, çoklu görevlerde akıcı bir deneyim sunarken, 1.5K çözünürlüklü güneş ışığı altında bile net görünen AMOLED ekranı 120Hz yenileme hızıyla oldukça etkileyici bir görüntü sunuyor. Ayrıca 3D stereo hoparlör sistemi sayesinde zengin baslar ve etkileyici bir ses deneyimi kullanıcıları bekliyor.