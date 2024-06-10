Orta Segment Karışıyor: vivo V40 Lite Özellikleri Ortaya Çıktı

Akıllı telefon pazarınını başarılı oyuncularından vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı V40 Lite modeli için geri sayım başladı. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek birçok sızıntı ortaya çıkarken, tüm bunların ortak noktası cihazın fiyat performans odaklı olacağı yönünde.

Daha önce V2337 model numarasıyla IMEI veri tabanında da görünen vivo V40 Lite'ın şimdi de kilit teknik özellikleri ve tasarımı belli oldu. Bu sayede cihazla ilgili akıllardaki soru işaretlerinin büyük bir kısmı ortadan kalktı. Peki akıllı telefon kullanıcılara neler sunacak?

vivo V40 Lite Özellikleri ve Tasarımı Ortaya Çıktı

vivo V40 Lite'ın görsellerine baktığımızda ince ve kavisli çerçevelerle geleceğini söyleyebiliriz. Bu çerçeveler plastik bir malzemeden yapılmış gibi görünürken, arka panelinde ise dairesel bir kamera adasının olduğunu görüyoruz. Bununla birlikte beyaz ve bordo olmak üzere en az iki renk seçeneğiyle gelecek.

Kaynağa göre akıllı telefonda FHD+ çözünürlüğe sahip 6,78 inçlik AMOLED bir panel yer alacak. 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolamayla gelecek cihazda orta segmente hitap eden Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemci karşımıza çıkacak.

Önde 32 Megapiksellik bir selfie kamerası yer alırken, arkada 50 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ultra geniş açı ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. 8 GB sanal RAM desteğine sahip olacak akıllı telefon 44W hızlarında şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir pilden beslenecek.

Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM desteği ve IP64 sertifikası gibi detaylara da ev sahipliği yapacak modelin tanıtım tarihiyse şu an için belli değil.