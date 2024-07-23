1.5K Ekran ve 12 GB RAM: vivo V40 Pro Performans Testinde!

vivo, geçtiğimiz aylarda V40, V40 SE 5G ve V40 Lite 5G modellerini piyasaya sürse de halen bir Pro eklemesi yapmadı. Ancak, görünüşe göre bu durum çok yakında değişecek. Zira yaklaşan vivo V40 Pro, Geekbench testlerinde göründü. Bu sayede akıllı telefondan neler beklememiz gerektiğine dair az da olsa bilgi sahibiyiz.

vivo V40 Pro Performans Testinde

vivo V40 Pro, V2347 numarasıyla Geekbench veri tabanında göründü. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.811 ve çok çekirdekli testlerden 5 bin 229 puan almayı başardı. Böylelikle ürünün bazı özellikleri dolaylı yoldan da olsa doğrulanmış oldu.

Akıllı telefonda kullanılacak işlemci MediaTek Dimensity 9200+ olacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 1x 3.35 GHz ARM Cortex-X3, 3x 3.0 GHz ARM Cortex-A715 ve 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Immortalis-G715 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

Geekbench testlerine giren modelin 8 GB RAM'e sahip olduğunu belirtelim. Ancak, burada daha farklı bellek seçeneklerinin olma ihtimalini unutmamak önemli. Dahası, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemi ile çalışacak. Son olarak, henüz net bir şekilde belli olmasa da telefonun S19 Pro'nun yeniden markalanmış sürümü olacağı söyleniyor.